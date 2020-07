Canicattì, Centri Estivi: Comunicazione ai gestori delle strutture e alle famiglie

“Come preannunciato, a seguito della ricezione delle proposte da parte di associazioni, ludoteche ed asili, per la partecipazione all’iniziativa per i centri estivi denominata “Biancorosso 2020”, è stata istituita la commissione di valutazione dei progetti pervenuti.

Ultimate le procedure di valutazione, sarà stilato l’elenco delle strutture ammesse al programma.

Fatto ciò, sarà pubblicato il bando destinato alle famiglie per l’attribuzione dei voucher, nel quale saranno illustrate le attività dei centri estivi ammessi, il numero di bambini accoglibili e l’importo del voucher riconosciuto.

In relazione ai requisiti posseduti dalle famiglie richiedenti, ed ai relativi punteggi attribuiti, sarà stilata una graduatoria dei beneficiari, che potranno ottenere i voucher.

Le famiglie potranno utilizzare i Voucher, comprovandone la fruizione dei servizi di centri estivi ammessi al programma Biancorosso2020, già dalla data dello scorso 15 giugno.

Si coglie l’occasione per precisare che l’ammissione al programma “Biancorosso 2020” è propedeutica alla possibilità, per le strutture organizzatrici, di poter ottenere il rimborso dei voucher che saranno destinati alle famiglie. Ciò significa che non si tratta di una sorta di autorizzazione ad operare, e che le normali attività dei centri estivi previsti dal DPCM dell’11 giugno, sono già consentite a partire dallo scorso 15 giugno”. Gli assessori alla Cultura, P.I. e Sport, Angelo Cuva e alle Politiche Sociali e alla Famiglia, Antonio Giardina.