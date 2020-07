Grotte, 45enne assolto in appello dall’accusa di aver picchiato il padre

La Corte d’Appello di Palermo, ribaltando la sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento, ha assolto per non aver commesso il fatto il 45enne originario di Grotte, accusato di aver picchiato il padre per una vicenda collegata all’eredità. In primo grado era stato condannato a nove mesi di reclusione per lesioni. L’anziano padre si era costituito parte civile e avevo ottenuto un risarcimento di duemila euro.



loading..