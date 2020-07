In Sicilia le forze dell’ordine viaggiano gratis, Savarino: “li ringraziamo per il lavoro svolto”

Grazie al parere favorevole al decreto attuativo espresso della IV Commissione legislativa ARS, in Sicilia, le Forze dell’ordine, per motivi di servizio, viaggiano gratis sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano.

“È giusto e doveroso garantire la gratuità dei trasporti pubblici alle nostre Forze dell’ordine, soprattutto in questo momento difficile” così l’onorevole Savarino, Presidente della IV Commissione, che prosegue :

“Anche questa volta, con fatti concreti, garantiamo le Forze dell’ordine tutte ( Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria, Polizia locale, Corpo Capitaneria di porto, Guardia Costiera, Esercito, Areunatica Militare, Marina, personale della Prefettura); a loro va il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro svolto in favore della comunità”

