La ASD Al Qattà sporting club e i giovani animatori dell’oratorio organizzano il centro estivo 2020 “Estate insieme”

La ASD Al Qattà sporting club associata all’ente di promozione sportiva CONI -°©‐ Polisportive Giovanili Salesiane, i giovani dell’oratorio “Don Bosco” di Canicattì organizzano il centro estivo 2020 “Estate insieme”. Per quest’anno la sede del noto grest “Don Bosco” non si terrà in oratorio ma presso il palazzetto dello sport “Saetta e Livatino”. La scelta è data dal poter avere maggiore tranquillità per ottemperare tutti i requisiti delle linee guida del Ministero per la prevenzione del covid-°©‐19. Ieri 29 Giugno si sono aperte le iscrizioni che si terranno dal Lunedì al Venerdì tutti i giorni dalle ore 16.30 alle 19,00 presso il palazzetto stesso. Si rende noto che la struttura potrà ospitare un massimo di 130 iscritti, ad oggi risultano circa 50 iscritti. L’associazione specifica che tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina face book della ASD AL Qattà, sul sito www.alqattasportingclub.weebly.com e sull’account instagram. I giovani dell’oratorio, nonostante tutto vogliono continuare l’esperienza trentennale del Grest sperando che tutto possa rientrare presto nella normalità e tornare nella propria casa: l’oratorio “Don Bosco”. Si porta a conoscenza che l’associazione sta partecipando al bando del progetto “Estate Biancorossa 2020” del Comune di Canicattì sperando di rientrare nei canoni del progetto e poter aiutare economicamente le famiglie ad affrontare le spese di questa strana estate 2020. Inoltre, si è stretto un patto di collaborazione con il patronato Confasal/Inpas” presso Fesica Confsal Canicattì. Le famiglie e avranno un operatore dedicato che iuterà, in tutta privacy, a capire se si possiedono i requisiti, sviluppare, e richiedere il bonus per i servizi di baby sitting, centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia erogati dall’inps. Il centro estivo prenderà il via giorno 3 Luglio alle ore 9.00. Le giornate e le settimane saranno scandite come di consueto si è sempre fatto in oratorio. Da lunedì al Sabato attività mattino e pomeriggio, la Santa messa il Sabato e le giornate di uscite il Giovedì.

