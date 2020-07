La Regione stanzia duecentomila euro per il Porto di Cefalù

Arrivano in tempo record duecentomila euro per il dragaggio e il livellamento del fondale del Porto di Cefalù, a stanziarli è stata, ieri, la giunta del governo regionale, presieduta da Nello Musumeci.

Lo scorso 21 maggio il sindaco Rosario Lapunzina, alcuni componenti della giunta municipale e diversi consiglieri comunali avevano incontrato gli assessori regionali Marco Falcone e Toto Cordaro per dettare i tempi degli interventi d’urgenza, occorrenti per assicurare la fruizione dell’infrastruttura di fondamentale importanza per l’economia turistica della cittadina normanna.

“Diamo seguito all’iniziativa assunta nel corso dell’ultimo sopralluogo del governo Musumeci a Cefalù, assicurando quegli investimenti infrastrutturali fondamentali per l’economia locale e il turismo – ha detto l’assessore Falcone – dopo l’emergenza coronavirus, inoltre, l’impegno finanziario della Regione diventa una leva ancora più strategica per garantire la tenuta del tessuto socio-economico e mantenere Cefalù all’altezza delle sfida dell’accoglienza dei visitatori e dell’efficienza dei servizi”.

Ieri il primo passo con il reperimento e lo stanziamento delle somme da parte del governo regionale, Cefalù potrà prepararsi a una nuova stagione, i diportisti e la marineria locale potranno attraccare in acque più sicure.

“Il nostro governo è vicino al territorio, non potevamo permettere che Cefalù, una delle perle della nostra Sicilia, avesse una infrastruttura, di fondamentale importanza per il turismo, che non fosse fruibile dall’utenza – ha detto l’assessore Cordaro – lavoreremo adesso per il passo successivo che sarà quello di rendere il porto idoneo al traffico passeggeri, in modo da potere ristabilire i collegamenti tra Cefalù e le Eolie, due mete strategiche per il turismo della nostra Isola. Stiamo rispettando i tempi dettati nell’incontro dello scorso mese di maggio, ringrazio chi ha fattivamente contribuito a questo primo rapido risultato”.

Nella scorsa riunione si era affrontato anche il problema della messa in sicurezza del pontile e del ripristino della zona di attracco dei mezzi veloci per le Isole Eolie.