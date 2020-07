Strada degli Scrittori, inaugurata la prima “Banca dati degli scrittori”

La Strada degli Scrittori si rinnova e rilancia la propria azione sul territorio con la “Banca dati degli scrittori”.

Registrarsi al portale è semplice: basta collegarsi al sito on line www.stradadegliscrittori.it e compilare l’apposito form dedicato in modo totalmente gratuito. L’iniziativa è aperta a scrittori e poeti e consentirà per la prima volta di realizzare un “censimento” vero e proprio del nostro patrimonio culturale.

“Nei mesi del ‘restate a casa’ la Strada degli Scrittori ha ripensato la propria offerta – dice il direttore Cavallaro proponendo interviste, rubriche e dirette live con giornalisti, scrittori e personaggi del mondo della cultura, realizzando persino, per la prima volta, una ‘maratona filosofica’ proprio sul tema del Covid-19. Adesso il nostro lavoro prosegue con un sito on line totalmente rinnovato, il lancio della ‘Banca dati degli scrittori’ e, soprattutto, con la preparazione della quarta edizione del Master di Scrittura della Strada degli Scrittori, che si terrà dal 4 all’11 di settembre all’interno dell’ex Collegio dei Filippini con la collaborazione del Consorzio Universitario e del Comune di Agrigento e con la direzione scientifica della Treccani. Tema di quest’anno saranno le parole della Politica”.

La “Banca dati degli Scrittori” sarà un spazio di condivisione e confronto tra gli scrittori per una comune crescita culturale, con alcune agevolazioni previste per gli iscritti, come la realizzazione di momenti di formazione con l’intervento dei più importanti scrittori italiani ed internazionali, convenzioni con editori e società partners e un costo agevolato per la partecipazione al quarto Master di Scrittura.