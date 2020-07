Viticoltura in crisi in Sicilia

“Dare liquidità ai veri agricoltori”. Lo ha chiesto questa mattina l’Assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera, alla Ministra Teresa Bellanova, in occasione della video conferenza fra tutti gli assessori al ramo delle regioni d’Italia, per affrontare la crisi nel settore vitivinicolo causata dalla pandemia da COVID 19.

“Al fine di sostenere e supportare i viticoltori siciliani ho chiesto, tra l’ altro, alla Ministra Bellanova che il Regolamento Comunitario n. 592 del 30/04/2020, volto a introdurre misure straordinarie di intervento per affrontare la crisi nel settore vitivinicolo, causata dalla pandemia da Covid 19 per l’OCM Vino, venga applicato a tutte quante le misure, quindi anche “Ristrutturazione e riconversione del vigneto” e “Investimenti” , con l’elevazione del contributo UE dal 50 al 60% – afferma l’assessore Bandiera – Ed ancora ho chiesto che al più presto, visto che le attendiamo da un mese, ci vengano fornite le istruzioni operative per avviare il bando sulla vendemmia verde, che darà la possibilità ai nostri viticoltori di ottenere un contributo pari a 3.000 euro per ettaro, per quella parte di vigneto che decideranno di destinare alla vendemmia verde, consentendo di ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sulla filiera vitivinicola per prevenire crisi di mercato”.

Terza questione portata sul banco del Governo centrale: le economie che saranno prodotte in Sicilia su riconversione vigneti, promozione e cantine, nella campagna in corso, dovranno essere utilizzate in Sicilia.

“Non possiamo consentire che queste risorse confluiscano sulla distillazione, che andrebbe a vantaggio, esclusivamente, delle poche Regioni che detengono giacenze maggiori, favorendo così l’industria della distillazione – afferma Bandiera – L’obiettivo per noi sono e restano i viticoltori, per i quali chiediamo nell’immediato l’incremento del contributo UE dal 50 al 60% e la concreta possibilità di effettuare tempestivamente la vendemmia verde”.

Le richieste dell’assessore Bandiera mirano dunque a fornire un aiuto concreto ed immediato agli agricoltori siciliani colpiti dalla crisi economica ed in particolar modo ai viticoltori.