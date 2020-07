Canicattì, cocaina e 47mila euro in contanti: 29enne resta in carcere

Il giudice per l’indagine preliminare del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano ha convalidato l’arresto del ventinovenne canicattinese disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Carlino, nisseno di origine ma canicattinese di fatto, è stato arrestato negli scorsi giorni dai carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta perché trovato in possesso di quasi un etto di cocaina e 47 mila euro in contanti nascosti all’interno di una cassaforte. L’indagato, difeso dall’avvocato Angela Porcello, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha ritenuto alto il rischio di inquinamento probatorio e, per tale ragione, ha disposto il carcere.

loading..