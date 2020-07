Capitozzatura alberi al Viale della Vittoria, Legambiente, “Comune spieghi il perchè”

“Il patrimonio arboreo di Agrigento è oggetto di particolare attenzione da parte degli agrigentini che ne riconoscono un grande valore affettivo ma soprattutto un importante ruolo ambientale e paesaggistico. Nelle ultime ore si è proceduto alla capitozzatura di alcuni alberi del Viale della Vittoria nel tratto a ridosso della piazza Cavour”. Cosi il presidente del Circolo Rabat di Legambiente Agrigento, Daniele Gucciardo, si è rivolto all’Amministrazione comunale affichè spieghi nel merito l’avvenuta capitozzatura degli alberi del Viale della Vittoria. “Chiediamo, continuano nella nota. all’Amministrazione comunale di intervenire con una nota ufficiale che spieghi come mai, nonostante siano garantiti per questo tipo di lavori l’assistenza qualificata di un agronomo e la supervisione dell’Ordine degli Agronomi, si continui a ricorrere alla capitozzatura degli alberi cittadini. La capitozzatura è un taglio indiscriminato della chioma che provoca danni a lungo termine, e se effettuata in periodo estivo espone gli alberi anche all’attacco di parassiti, nonché priva i cittadini dell’ombra e della regolazione microclimatica dei luoghi in cui gli alberi si trovano”.

