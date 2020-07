Eduardo Fragapane approda alla CAI

Grandissima soddisfazione per la nostra sezione che da oggi può vantare di un altro associato tra le Commissioni Nazionali , Eduardo Fragapane e’ stato promosso dalla Commissione Regionale Arbitri Siciliana presieduta da Michele Cavaretta come osservatore arbitrale alla CAI la commissione interregionale . Il Presidente Calogero Drago i vice Presidenti Rosario Perrone e Antonino Costanza , il CDS e tutti gli associati agrigentini plaudono e si congratulano con Eduardo per l’importante e meritato risultato ottenuto frutto di anni di sacrifici e grande passione messi a disposizione della nostra associazione , certi che saprà rappresentare e ben figurare con grande impegno la nostra sezione e la Sicilia intera nella nuova esperienza che si appresta a cominciare .

