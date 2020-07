Fase 3, si torna alla normalità in Tribunale: misurazione della temperatura

il ripristino dell’ordinario orario di apertura degli uffici giudiziari del circondario, della prestazione dei servizi di cancelleria e la trattazione di tutte le cause civili e penali con le forme ordinarie, fatta salva la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e fermo restando per il giudice, monocratico o collegiale, il potere di ordinare che si proceda a porte chiuse per ragioni di igiene e sicurezza pubblica a norma dell’art. 128 c.p.c. per le udienze civili ed a norma dell’art. 472 c.p.p. per il settore penale dibattimentale ed il dovere di adottare i provvedimenti opportuni per assicurare il necessario distanziamento temporale nella trattazione delle cause e l’osservanza di tutte le cautele sanitarie in forza della normativa primaria e secondaria vigente.

Questa secondo quanto disposto dal presidente del tribunale di Agrigento Pietro Maria Antonio Falcone che ha confermato, fino al superamento definitivo dell’attuale emergenza epidemiologica e fino alla revoca delle disposizioni normative dirette a prevenire la diffusione del contagio, tutte le ulteriori cautele e prescrizioni riguardanti, fra l’altro, i controlli sanitari all’ingresso del pubblico negli uffici giudiziari, la prestazione di lavoro del personale amministrativo, l’accesso alle cancellerie e l’utilizzazione degli impianti per areazione e climatizzazione.