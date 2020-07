Ruba portafoglio caduto in supermercato: telecamere la riprendono ﻿

Non è stato un bel gesto. Ancor di più se la scena è stata immortalata dalle telecamere del supermercato “Paghi Poco” di via Palma, a Licata. Le immagini mostrano una signora di mezza età che, come se nulla fosse, si impossessa di un portafoglio caduto poco prima ad un’altra persona. Invece di restituirlo al legittimo proprietario, la donna prima lo nasconde sotto i sacchetti della spesa e poi guadagna la via d’uscita. Adesso quelle immagini sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Licata: sulla pagina Facebook del corpo municipale è stata pubblicata l’immagine della signora che raccoglie il portafoglio: “Confidiamo che qualche persona amica o familiare riconoscendola dall’abbigliamento, le consigli di fare la cosa giusta evitando prima che sia tardi le naturali conseguenze del gesto. Ricordiamo infatti che ritrovare qualcosa e trattenerla costituisce reato.”

