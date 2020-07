Torna a casa ma la trova occupata da un’altra famiglia

Spiacevole disavventura per una donna di Agrigento che ha scoperto praticamente in diretta come casa sua – un alloggio popolare assegnato regolarmente quasi quarant’anni fa – fosse stata occupata da un’altra famiglia. Con tanto di lavori di restauro che hanno interessato diverse zone dell’appartamento situato a Villaseta, quartiere di Agrigento.

Una volta fatta la scoperta, e dopo essere stata peraltro insultata dagli occupanti abusivi, la donna non ha potuto fare altro che chiamare i carabinieri e sporgere denuncia per l’accaduto.