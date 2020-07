Unipa, nuovi corsi di laurea: ad Agrigento il corso di architettura e progetto nel costruito

Ampliamento dell’offerta formativa, allargamento della no tax area, nuovi servizi legati a segreteria, car e bike sharing e rinnovo della licenza Rosetta Stone.

Queste le principali novita’ dell’Universita’ di PALERMO annunciate nel corso della presentazione del nuovo anno accademico da parte del direttore generale Antonio Romeo, dal prorettore Vicario Fabio Mazzola e dal rettore, Fabrizio Micari. “Abbiamo allargato la no tax area anche al di la’ rispetto alle indicazioni che venivano dal ministero, portandola fino a 25mila euro e una tassazione calmierata tra 25mila e 30mila”, ha detto il rettore. Misure che l’Universita’ ha voluto effettuare anche in virtu’ della situazione legata alle difficolta’ che molte famiglie avranno nel prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria vissuta nelle scorse settimane e che ancora non e’ completamente superata. “E’ l’anno post-pandemia e quindi c’e’ sembrato giusto far si’ che il piu’ possibile le famiglie e i ragazzi venissero agevolati nel poter frequentare l’universita'”, ha sottolineato Micari.

Cinque i corsi di studio di nuova attivazione da parte di UniPa: Architettura e progetto nel costruito (L-23 presso la sede di Agrigento); Neuroscience (LM-6, in inglese); Architettura del paesaggio (LM-3); Scienza dell’alimentazione e della nutrizione umana (LM-61); Migrations, rights, integration (LM-90, in inglese).