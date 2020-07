Calcio, niente ripescaggio in Serie D per il Canicattì

Nessun ripescaggio in quarta serie per il Canicattì Calcio. Lo ha stabilito la Lega Nazionale Dilettanti che nelle scorse ore ha ufficializzato le squadre che sono state ripescate e hanno effettuato, dunque, il salto di categoria. Tra le escluse “eccellenti” proprio il Canicattì.

Rabbia e delusione per società e città: “Siamo delusi, amareggiati e arrabbiati!!!Riteniamo che la Città di Canicattì, i Tifosi, gli Sportivi Canicattinesi e l’Asd Canicattì abbiano subito un’ingiustizia sportiva a seguito della scelta della Lega Nazionale Dilettanti di promuovere in Serie D una società con una media punti più bassa del Canicattì. Abbiamo già dato incarico ai nostri legali di impugnare le decisioni assunte dalla Lega. Il criterio di meritocrazia scelto, ufficializzato con comunicato n. 324 del 18/6/2020, pur condivisibile nelle linee generali, è viziato, però, dalla scelta di premiare le due squadre che si trovano a pari punti, prime in classifica, nei campionati dell’Eccellenza Basilicata e Piemonte – Girone B. La scelta di assegnare la vittoria del campionato di Eccellenza Basilicata e Piemonte – Girone B, a due squadre ex-aequo non è suffragata da nessuna norma organizzativa interna della FIGC e non ha precedenti nel panorama del calcio dilettantistico italiano. Nell’impossibilità di poter disputare una partita di spareggio sarebbe stato “giusto” che la vincente dei campionati suddetti venisse scelta in ottemperanza all’art. 51 delle NOIF (“classifica avulsa”), criterio, peraltro, utilizzato per determinare la classifica del campionato di Serie D per la corrente s.s. 2019/2020, retrocessioni comprese.Le due squadre individuate quali migliori seconde dei suddetti campionati di Eccellenza sono il Rotonda (Eccellenza Basilicata) che ha totalizzato 64 punti in 25 partite, con una media punti a partita di 2,560 e il Saluzzo (Eccellenza Piemonte – Girone B) che ha totalizzato 43 punti in 21 partite, con una media punti a partita di 2,048. Dal controllo sulla media punti per partita delle migliori seconde è, a colpo d’occhio, riscontrabile che la seconda classificata dell’Eccellenza Piemonte – Girone B (2,048) ha una media punti per partita inferiore a quella dell’Asd Canicattì (2,167) che, pertanto, viene gravemente danneggiata dall’utilizzo di un criterio ingiusto oltre che non suffragato da disposizioni normative. La decisione di promuovere il Saluzzo, che occupa il dodicesimo posto nella classifica delle migliori seconde, è stata assunta in palese violazione del criterio del merito sportivo, più volte richiamato dalla stessa LND. E’ evidente che è stata perpetrata, a danno dell’Asd Canicattì, un’ingiustizia sportiva!!!”