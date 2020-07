Campobello di Licata, lavori di somma urgenza nella discarica in contrada “Bifara – Favarotta”

L’ Amministrazione comunale, con delibera di Giunta municipale, ha integrato la delibera dei lavori di somma urgenza nella discarica in contrada “Bifara – Favarotta”. La civica amministrazione ha approvato la perizia giustificativa per un’ulteriore spesa di euro 2.257, iva inclusa, con prezzo determinato sulla base di ricerca di mercato e preventivo di laboratorio fornito dalla società “Suprambiente”. L’affidamento dei lavori è per la pulizia della pista di accesso alle 3 cisterne.

Giovanni Blanda