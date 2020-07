Festa di San Calogero, pannelli celebrativi sul sagrato del santuario

L’apertura del mese di Luglio per gli agrigentini vuol dire dare il via alle celebrazioni di San Calogero, il Santo più amato dalla popolazione agrigentina. Causa coronavirus quest’anno non sono state autorizzate le solite e consuete celebrazioni con l’uscita della Statua che percorre – le prime due domeniche di luglio – le vie della Città dei Templi. Nella giornata di ieri alcuni fedeli – coordinati da don Giuseppe Veneziano – hanno comunque voluto rendere omaggio al Santo nero istallando alcuni pannelli davanti il sagrato del Santuario con le più celebri frasi che si sentono durante i festeggiamenti.

