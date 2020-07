Sciacca, denunciati cinque giovani per rissa

I poliziotti del commissariato di Sciacca hanno individuato e denunciato, per l’ipotesi di reato di rissa in concorso, cinque persone del luogo che si sono resi protagonisti di una scazzottata avvenuta in località Stazzone.

Si tratta di ragazzi di età compresa tra i 19 e i 28 anni .La vicenda scaturisce dall’episodio che ha causato il ferimento di due giovani immigrati.