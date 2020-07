Travolto mentre attraversa la strada: morto 76enne

E’ morto nella notte Romano Coglitore, 76 anni di Giarre, a causa delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto dopo le 23 di ieri, in via Finocchiaro Aprile, a Giarre.

Un furgoncino Fiat Doblò, che marciava verso Catania proveniente da Mascali lo ha travolto mentre Coglitore attraversava la strada.

L’anziano uomo, in seguito al violento impatto contro il parabrezza del veicolo commerciale, è stato sbalzato finendo rovinosamente sul selciato. Viste le gravi condizioni dell’anziano, i sanitari lo hanno trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove, verso le 4 è deceduto.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del Norm di Giarre coadiuvati dai colleghi della Stazione di Santa Venerina.

Alla guida del Doblò vi era un lavoratore agricolo di 31 anni che adesso è indagato in stato di libertà per omicidio stradale.