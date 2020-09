Assembramenti e mancato uso di mascherina: controlli delle Forze dell’Ordine

Nonostante gli acclarati appelli dell’amministrazione comunale continuano gli assembramenti e il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione per evitare il contagio da Coronavirus. Nel weekend passato gli uomini delle Forze dell’ordine hanno avviato controlli sia in centro città che nella frazione balneare di San Leone. Le relazioni e i fotogrammi adesso sono al vaglio della polizia, e sono in arrivo provvedimenti.



loading..