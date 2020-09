Canicattì, ruba auto ma lascia impronte sul finestrino: denunciata 31enne

Ruba un’auto ma lascia le impronte digitali sul finestrino grazie alle quali, in seguito ai rilievi della Scientifica, i poliziotti sono riusciti ad arrivare all’identità della presunta responsabile. E’ così che gli agenti del commissariato di Canicattì hanno denunciato in stato di libertà la 31enne originaria di Caltanissetta, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata lo scorso 25 luglio dalla proprietaria del mezzo, una Fiat 600, ritrovata in seguito nelle campagne di Canicattì. A seguito di accertamenti tecnici da parte della polizia scientifica sono state trovate impronte latenti lasciate sul vetro del finestrino, che maldestramente era stato, prima rimosso mediante il taglio della guarnizione e successivamente ricollocato con il nastro adesivo.Accurati rilevi di comparazione tra le impronte rilevate e quelle contenute nell’A.P.F.I.S., consentivano l’identificazione dell’autrice del furto.