Euroform…non è mai troppo tardi per imparare un mestiere

Chi l’ha detto che c’è un’età per tutto? In Euroform c’è sempre il tempo per imparare, in questo caso imparare un mestiere. E mentre fin qui si è pensato di insegnarlo agli adolescenti, da oggi anche gli adulti potranno cimentarsi.

L’Euroform offre agli adulti di età compresa tra i 18 e i 64 anni, la possibilità di iscriversi ai CORSI GRATUITI rivolti a persone disoccupate. Alla conclusione del corso sarà rilasciato una qualifica, in base all’indirizzo scelto, la certificazione H.A.C.C.P. E stage in azienda a fianco di esperti del settore. È previsto un contributo giornaliero di 4 euro ad ogni partecipante. Per info visita il sito euroformweb.it o con la pagina facebook contenente tutti i riferimenti anche telefonici.