Giornata della Donazione di sangue dell’Avis a Campobello di Licata

Giornata della Donazione di sangue dell’Avis (associazione di volontariato), a Campobello di Licata, presso la sede sita in via Nicotera 166, angolo via Medici. L’iniziativa nasce sotto lo slogan ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se” . Sono state raccolte 23 sacche di sangue e due pre-donazioni (idoneità di potenziali donatori a donare sangue). La prossima raccolta, sessione in via straordinaria, è stata programmata il 6 settembre. La successiva l’11 settembre (sessione ordinaria). L’appello dell’associazione di volontariato ai potenziali donatori è sempre forte: donare sangue.

Giovanni Blanda