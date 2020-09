Licata, nascondeva un etto di cocaina nel detersivo: ai domiciliari casalinga

Nascondeva oltre un etto di cocaina all’interno di un fusto contenente detersivo in polvere ben sistemato nel bagno dell’abitazione. A scovare la polvere bianca, in un blitz condotto lunedì pomeriggio dagli agenti del commissariato di Licata, ci ha pensato il cane “Eschilo” che ha fiutato la droga proprio nel vano lavanderia.

Sono scattate così, in flagranza di reato, le manette ai polsi di una 53enne casalinga licatese accusata adesso di traffico di sostanze stupefacenti. “Spaccio perché sono in difficoltà economica” avrebbe detto la casalinga agli operatori che stavano perquisendo casa. Il gip del Tribunale di Agrigento Luisa Turco ha intanto convalidato l’arresto disponendo nei confronti della donna gli arresti domiciliari anche per poter accudire la figlia.

L’indagata è difesa dagli avvocati Salvatore Manganello e Marco Cardella.