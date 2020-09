Porto Empedocle, travolge motociclista e fugge: arrestato pirata della strada

Travolge motociclista a Porto Empedocle e fugge a bordo della sua automobile senza prestare soccorso. I poliziotti del commissariato Frontiera hanno rintracciato e arrestato un 45enne empedoclino con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni personali gravi. Il provvedimento è stato convalidato dal Gip che ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Pg.

La vicenda risale a due giorni addietro quando – secondo la ricostruzione – il 54enne a bordo dell’auto avrebbe investito un motociclista di 51 anni – F.R. – di Porto Empedocle non prestando soccorso una volta dopo l’incidente. Il centauro è rimasto ferito ed è stato prima trasportato in ospedale ad Agrigento e, successivamente, trasferito in prognosi riservata a Palermo.

Il motociclista ferito si trova attualmente in prognosi riservata.