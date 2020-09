Rapina al distributore di benzina sulla Statale 115: trovata auto carbonizzata

Dopo la rapina a mano armata al distributore di benzina sulla statale 115 in territorio di Licata, i poliziotti del locale commissariato in aperta campagna hanno rinvenuto un’auto carbonizzata. Nessuna pista si esclude, spetterà all’attività investigativa continuare ad indagare per rintracciare i malviventi.

Diversamente dalla prima rapina, sempre allo stesso distributore, i ladri avevano abbandonato l’auto che avevo rubato e di cui si erano serviti per mettere a segno il colpo.