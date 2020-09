Agrigento, al via cantiere Madonna della Catena a Villaseta

“Da questa mattina di fatto abbiamo dato il via al cantiere di Madonna della Catena, a Villaseta. Sono stati perfezionati gli ultimi adempimenti burocratici con i direttori dei lavori, gli istruttori dei cantieri e gli operai che hanno completato il corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sono stati sottoposti nei giorni scorsi alle visite mediche per l’idoneità fisica e sono pronti a far partire il cantiere.

Li vedremo all’opera già dal 7 settembre. Previste opere di rifacimento della Piazzetta della Madonna della Catena all’interno del nucleo antico della frazione di Villaseta. L’intervento di 118.459,13 euro rientra nell’ambito del più complessivo progetto di riqualificazione del quartiere, che con il Progetto “Concordia” comprende interventi nell’area commerciale. In particolare sono previste opere di demolizione della pavimentazione esistente, interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e ripavimentazione. Nonostante la nota carenza di risorse è stato possibile assicurare questa serie di interventi che si sommano ad altri progetti di sistemazione e manutenzione nelle periferie che hanno coinvolto disoccupati, ai quali è stata data l’opportunità di un lavoro. È un intervento di riqualificazione necessario condiviso con i residenti del quartiere e un dovere per noi assicurare il lavoro a chi in questo momento ne ha più bisogno”.