Agrigento, reingresso illegale nel territorio: arrestati 9 tunisini

Gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, guidati dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, hanno arrestato nove tunisini di cui quattro destinatari di decreto di respingimento con divieto di reingresso nel territorio italiano e nell’area Schengel e cinque destinatari di decreto di espulsione con divieto di reingresso nel territorio italiano. Le nove persone sono state poste agli arresti domiciliari in una struttura di accoglienza per migranti in quarantena in attesa del giudizio per direttissima.

