Arbitri, l’agrigentino Perrone nel nuovo organico Can 2020/21

Fischietti agrigentini nella massima categoria Can A e B – in seguito alla riunificazione in un unico organo tecnico – per la stagione 2020/2021. E’ stato stabilito oggi in seguito alla ratifica del nuovo organico Arbitri Assistenti ed Osservatori.

“Siamo certi che Rosario saprà rappresentare come sempre con professionalità e dedizione tutti gli arbitri agrigentini e siciliani – ha commentato l’Aia Agrigento in una nota – un grande in bocca al lupo da tutti noi”.