Campobello di Licata, Veglia preghiera per ordinazione episcopale

In occasione della veglia di preghiera all’aperto, il Comune chiude al traffico la centrale Piazza XX Settembre e la via Umberto, il giovedì 3 settembre, dalle ore 16 alle ore 22. La veglia nell’ambito delle iniziative in preparazione dell’ordinazione episcopale di don Alessandro Damiano ad arcivescovo coadiutore della diocesi di Agrigento. L’ufficio tecnico comunale dovrà collocare la prescritta segnaletica stradale, le forze dell’ordine sono incaricate dell’ esecuzione del provvedimento.

Giovanni Blanda