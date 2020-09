Figuccia: ” questo referendum è una grande minchiata”

– “In linea di principio sono assolutamente favorevole al taglio dei parlamentari, perché questo snellirebbe i lavori d’aula di Camera e Senato. Per il resto non credo sia un tema prioritario per il Paese e lascio ai Cinquestelle e al PD le discussioni banali e demagogiche. Migliaia di Siciliani aspettano ancora la cassa integrazione, tanti hanno perso il lavoro e molti rischiano di non ritrovarlo. La maggioranza del Governo giallorosso perde tempo su sterili dibattiti. Farebbero meglio a concentrasi sui temi economici e del lavoro. In sintesi questo referendum è una grande minchiata”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale dell’Udc. “Il mio appello ai cittadini? È arrivato il tempo – prosegue Figuccia – che il “vaffa” venga rivolto ai Cinquestelle, non andando a votare, tanto l’esito è scontato anche se si recherà ai seggi una bassissima percentuale di persone”.

