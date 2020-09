Licata, assegnazione bonus per nascita figlio

L’incaricata della P.O. n° 4 – Area Servizi Sociali, Daniela Bonelli, comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di concessione del bonus per i nati o adottati nel corso dell’anno 2020.

Possono presentare l’istanza un genitore o, in caso di impedimento di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o comunitaria, ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno; residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto; nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; Indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore ad ero 3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare. Le istanze dovranno essere presentate: a) entro e non oltre l’11 settembre 2020 per i nati dal 1 gennaio a 30 giugno 2020; b) entro e non oltre il 30 ottobre 2020 per i nati dal 1 luglio al 30 settembre 2020; c) entro e non oltre il 29 gennaio 2021 per i nati dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020.

Per informazioni gli interessato dovranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, sito in via Marianello snc da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.