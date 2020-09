Nuove rotte della compagnia Wizzair tra Milano Malpensa e gli aeroporti di Palermo e Catania

Wizz Air, la compagnia aerea più verde e in più rapida crescita in Europa* ha annunciato oggi il lancio di un doppio servizio giornaliero tra Milano Malpensa e Palermo e Milano Malpensa e Catania a partire dal 1 Ottobre 2020.

I voli interni in Italia erano già nelle previsioni di Wizz Air sin dall’apertura della sua base di Milano Malpensa e ora Catania e Palermo sono accessibili due volte al giorno e possono beneficiare delle tariffe basse e della flotta di aerei ultramoderna di Wizz Air. L’introduzione di questi collegamenti tanto attesi, inserisce voli nazionali nell’ampio network operato da WIZZ dall’Italia verso Regno Unito, Spagna, Austria, Grecia, Portogallo, Islanda, Europa centro-orientale e Nord Africa.

L’ulteriore sviluppo dell’offerta di Wizz Air dalla sua base di Milano Malpensa è un caposaldo dell’impegno a lungo termine della compagnia aerea per offrire opportunità di viaggio sempre più convenienti ai suoi viaggiatori italiani. L’estesa rete della compagnia aerea di 52 rotte in Lombardia – comprese 15 rotte per Bergamo – sosterrà il turismo locale sia a Milano che a Palermo e Catania, consentirà agli studenti di tornare alle proprie università e alle famiglie di trascorrere più tempo insieme e rafforzerà i rapporti commerciali.

Wizz Air è una compagnia aerea con rating creditizio investment grade, con una flotta di età media di 5,4 anni composta dagli aeromobili a corridoio singolo più efficienti e sostenibili attualmente disponibili della famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo.

La compagnia aerea ha recentemente implementato una serie di misure igieniche avanzate, per garantire la salute e la sicurezza dei suoi clienti e dell’equipaggio. Come parte di questi nuovi protocolli, durante il volo l’equipaggio e i passeggeri devono indossare mascherine e l’equipaggio deve anche indossare i guanti. Gli aeromobili di Wizz Air vengono regolarmente sottoposti ad un processo di nebulizzazione con una soluzione antivirale e, seguendo il rigoroso programma di pulizia giornaliera di WIZZ, tutti gli aeromobili della compagnia aerea vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale. Le salviettine igienizzanti vengono consegnate a ciascun passeggero al momento dell’ingresso nell’aeromobile, le riviste di bordo sono state rimosse e gli acquisti a bordo sono incoraggiati ad essere effettuati mediante pagamento contact-less.

I passeggeri sono tenuti a seguire le misure di distanziamento sociale introdotte dalle autorità sanitarie locali e sono incoraggiati a effettuare tutti gli acquisti online prima del volo (ad es. bagaglio registrato, WIZZ Priority, corsia preferenziale di sicurezza), per ridurre al minimo qualsiasi possibile contatto fisico in aeroporto. Fai clic qui per visualizzare il nuovo video sulla salute e la sicurezza di Wizz Air, per ulteriori informazioni.

Parlando alla conferenza stampa a Milano, oggi George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air ha affermato: ”Sono lieto di annunciare le nostre nuove rotte dall’aeroporto di Milano Malpensa a Catania e Palermo, poiché sperimentiamo una continua richiesta di viaggi aerei di alta qualità ma a basso costo a Milano e nel Paese. La nostra flotta di aeromobili Airbus A320 e A321, giovane e sostenibile, all’avanguardia e le nostre misure di protezione avanzate garantiranno le tariffe più basse, le migliori condizioni igieniche possibili e il minimo impatto ambientale per i nostri passeggeri. L’annuncio di oggi è alla base dell’impegno a lungo termine della compagnia aerea nei confronti dell’Italia ed espande la sua rete di rotte italiane aggiungendo rotte nazionali alla sua offerta”.

Natale Chieppa, Direttore Generale areoporto di Palermo ha sottolineato: “Mesi di contatti. E finalmente Wizz Air ha preso la decisione di far volare i suoi aerei anche Palermo. Con l’apertura di una nuova rotta da e per Milano, da Wizz Air arriva un bel segnale per la Sicilia e Palermo, città d’arte e di cultura. Adesso ,conclude Chieppa,ci aspettiamo, prossimamente, l’aumento di nuove rotte sull’aeroporto di Palermo”.

“Non possiamo che essere soddisfatti del nuovo collegamento per Milano Malpensa operato da Wizz Air, che consente di raggiungere il capoluogo lombardo a prezzi altamente competitivi. Ringraziamo pertanto la compagnia aerea per aver puntato su Catania e, in generale, sulla Sicilia, per dare il via alle rotte interne, consentendo ai siciliani di poter contare su due nuovi collegamenti quotidiani verso una delle destinazioni più richieste” ha aggiunto Nico Torrisi, Amministratore Delegato aeroporto di Catania.