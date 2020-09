Riparazione condotta “Tre Sorgenti”: a secco 4 Comuni tra cui Naro

La Gestione Commissariale del S.I.I. comunica che, il Consorzio Acquedottistico “Tre Sorgenti” ha informato che è interrotto l’esercizio dell’acquedotto consortile e di conseguenza sarà sospesa in maniera temporanea la fornitura idrica nei comuni di Castrofilippo, Grotte, Naro e Racalmuto.

Pertanto, a partire dalla giornata di oggi 03/09/2020, non verrà effettuata la turnazione idrica prevista nei suddetti comuni.

La distribuzione nei comuni interessati tornerà regolare non appena il “Consorzio Tre Sorgenti” avrà ripristinato la funzionalità dell’acquedotto, prevista a partire dalla serata di venerdì 4 p.v., normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

