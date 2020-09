Agrigento, cura aiuola per amore della Città: sindaco la invita al Comune

Lei si chiama Atena, è di madre greca, e da tempo cura un’aiuola di via Manzoni ad Agrigento, come atto d’amore verso la città dove risiede. Questa mattina il sindaco Lillo Firetto e l’assessore Gabriella Battaglia, hanno ricevuto in Comune la signora Atena Popescu per complimentarsi con lei per il protagonismo civico che ormai da decenni la vede protagonista nella Città dei Templi.

