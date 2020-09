Agrigento, empedoclino denunciato per guida in stato d’ebbrezza

Alla guida della sua automobile in evidente stato d’ebbrezza. I poliziotti della sezione stradale di Agrigento hanno denunciato all’autorità giudiziaria un ventenne empedoclino per l’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza.

Il giovane è stato fermato durante un controllo lungo la strada statale 115. L’alcol test ha confermato i sospetti degli agenti indicando un tasso alcolico superiore rispetto a quello consentito dalla legge.