Buoni Libro a Canicattì, le somme relative saranno accreditate direttamente con bonifico

Il sindaco Ettore Di Ventura informa i beneficiari dei buoni libro anno scolastico 2014/2015 che, a causa delle restrizioni per l’emergenza COVID, non è consentito l’accesso libero alla sede UNICREDIT, l’istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria comunale.

Per limitare i disagi e venire incontro alle famiglie le somme relative saranno accreditate direttamente con bonifico.

Gli aventi diritto dovranno inviare una email all’indirizzo

buonilibro@comune.canicatti.ag.it entro le ore 13:00 del 10 settembre 2020, indicando:

Cognome e nome del beneficiario

Cognome e nome del soggetto che ha presentato la richiesta

Codice Fiscale del soggetto che ha presentato la richiesta

IBAN del conto corrente/carta prepagata

Intestatario del conto corrente/carta prepagata

Numero telefonico per eventuali necessità di comunicazione.

Per chi non avesse la disponibilità di un conto corrente o carta prepagata con IBAN, o non dovesse inviare l’email entro il termine su indicato, la banca emetterà un assegno circolare che potrà essere ritirato negli uffici comunali solo dopo espressa convocazione degli interessati.