Canicattì, preleva 3mila euro in banca e all’uscita viene minacciato e rapinato

Hanno aspettato che uscisse dalla banca dove aveva appena prelevato una ingente somma – poco meno di tremila euro – e lo hanno prima minacciato e poi rapinato. E’ successo a Canicattì dove un giovane impiegato è stato avvicinato da due balordi a volto travisato e, probabilmente, uno dei due armato.

La vittima, dopo essere stata rapinata, ha chiamato i carabinieri. Agli inquirenti ha raccontato di non aver visto in volto gli aggressori. Al via le indagini per risalire all’identità dei due malviventi anche con il supporto di eventuali immagini delle telecamere di sicurezza in zona.