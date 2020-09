Favara, al via al festival dell’architettura alla Farm dal 4 al 19 settembre

Dopo la pausa forzata del lockdown e mettendo in campo adeguate misure di sicurezza e distanziamento sociale, dal 4 al 19 settembre 2020 la città di Favara e Farm Cultural Park si aprono al mondo dell’architettura con “SI – South Italy Architecture Festival”.

“SI” è uno dei progetti vincitori del bando “Festival dell’Architettura”, promosso dalla Direzione Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Nasce con l’idea di riattivare il ruolo dell’Architettura come catalizzatore sociale attraverso la partecipazione di architetti, urbanisti, paesaggisti, antropologi, botanici, artisti e curatori provenienti da tutto il mondo. Il Festival si promuove di innescare il dialogo non solo tra addetti ai lavori, ma anche con la comunità locale attraverso mostre, installazioni e riattivazione di spazi pubblici; workshop, gardening e talk con la comunità; presentazioni di libri, film e performance di danza contemporanea; pranzi, cene sociali e bellissime feste.

SI – South Italy Architecture Festival prende il via venerdì 4 settembre alle ore 18.00 con un evento di respiro internazionale – “The Art of Creative City Making”. Per la prima volta una mostra retrospettiva sul lavoro di ricerca quarantennale di Charles Landry curata da BRH+ – che prova a rispondere alla domanda su come creare le condizioni affinché persone ed organizzazioni possano pensare, pianificare ed agire con immaginazione per risolvere i problemi e creare opportunità in un mondo di drammatici cambiamenti.

Sabato 5 settembre “Greta Thunberg E Pavillon: fare, creare progettare” nato dalla collaborazione tra il Politecnico di Milano e la Facultè d’Architecture La Cambre Horta di Bruxelles, a cura di Marco Imperadori.

Al fine di rispettare le regole sul distanziamento sociale, per partecipare agli eventi – che saranno anche fruibili online – è necessario iscriversi su https://www.farmculturalpark.com/edition/si-south-italy-architecture-festival-2020/