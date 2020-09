Il vescovo coadiutore Don Alessandro Damiano incontra la stampa

A poche ore dalla ordinazione episcopale, don Alessandro Damiano, sabato 5 settembre alle ore 10.30 al Palazzo vescovile di Agrigento incontrerà, al Palazzo vescovile di Agrigento, i rappresentanti della stampa locale.Saranno presenti anche il vescovo di Trapani, mons. Pietro Fragnelli e l’arcivescovo di Agrigento card. Francesco Montenegro.

Nel pomeriggio alle 17.30 presso la Cattedrale di San Gerlando sarà celebrata la consacrazione di don Alessandro Damiano come nuovo arcivescovo coadiutore. Durante la giornata ci saranno dei cambi di viabilità, infatti, la via Duomo e la piazza Don Minzoni saranno inibite al transito veicolare e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 14 e fino a cessato bisogno; gli unici mezzi di cui sarà consentito il transito saranno i bus navetta e i mezzi dei vescovi partecipanti alla celebrazione, i componenti dello staff e i residenti. Per queste categorie è prevista la sosta all’interno del parcheggio del Seminario fino ad esaurimento posti.

https://youtu.be/Tc3k3qTLjTs