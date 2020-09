“Libri in piazza”, una settimana di eventi tra Agrigento, Favara e Porto Empedocle

Una settimana di eventi tra Agrigento, Favara e Porto Empedocle per tornare a parlare di cultura e di libri, in piena sicurezza.

Sarà tutto questo e molto altro “Libri in piazza”, la nuova iniziativa promossa dall’associazione Strada degli Scrittori che dal 4 all’11 settembre animerà i centri storici di Agrigento, Favara e Porto Empedocle coinvolgendo alcuni dei nomi più importanti del giornalismo, della scrittura, dell’editoria.

Primo appuntamento, il 4 settembre alle 21, a Favara, a Farm Cultural Park Stefania Auci, autrice di “I Leoni di Sicilia”, presente con Barbara Trianni che per la casa editrice si è occupata del lancio del best seller. Con loro anche Vito Ribaudo, autore di una saga familiare ambientata in Sicilia, “Sangue e Pane”.

Il giorno successivo, 5 settembre, alle 21, sempre Farm Cultural Park ospiterà l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, autore di “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”, e Giuseppina Torregrossa, ultimo suo libro “Il Sanguinaccio dell’Immacolata”. Ospite della serata sarà Stefania Auci.

Il 6 settembre, giorno del compleanno di Andrea Camilleri, “Libri in Piazza” si sposterà a Porto Empedocle: alle 20.30, in piazza Chiesa Vecchia, “Tutti a Vigata… in memoria di Andrea Camilleri” con Pietro Grasso, Giuseppina Torregrossa. Ospiti la professoressa Marina Castiglione e l’attore Sebastiano Lo Monaco. Durante la serata saranno proiettati stralci di un intervista ad Andrea Camilleri realizzata da Felice Cavallaro e una video testimonianza del critico letterario Salvatore Silvano Nigro raccolta da Salvatore Picone.

Il 7 settembre, alle 21, “Libri in piazza” si trasferirà ad Agrigento, presso il chiostro del Palazzo di Città, in piazza Pirandello, per una serata con Gian Mauro Costa, Lidia Tilotta, Francesco Pira e Raimondo Moncada. Ospite sarà l’attore Gaetano Aronica. Bis la sera successiva, l’8 settembre, sempre nella medesima location e al medesimo orario,on i giornalisti e scrittori Gaetano Savatteri e Salvo Toscano. Ospite sarà Sebastiano Lo Monaco.

Ultimo appuntamento, l’11 settembre, alle ore 11, presso l’aula magna del Seminario vescovile con il direttore di Avvenire Marco Tarquinio per un incontro sul tema “Fede e Comunicazione al tempo della pandemia: un modo nuovo di essere comunità. Quando la storia si fa racconto”.

Gli appuntamenti saranno condotti da Felice Cavallaro con la regia di Salvatore Picone. Nel pieno rispetto delle normative antiCovid la partecipazione agli eventi con posti forzatamente limitati potrà avvenire solo attraverso prenotazione gratuita sul sito www.eventbrite.it.