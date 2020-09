Rientra illegalmente nonostante espulsione: arrestato tunisino

I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, guidati dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, hanno arrestato un cittadino tunisino destinatario di decreto di espulsione, con divieto di reingresso nel territorio italiano e nell’area Schengen. L’uomo è rientrato in Italia prima della fine dei cinque anni dalla dato del suo effettivo allontanamento. impatrio che aveva avuto luogo nel 2016 attraverso la frontiera aerea di Palermo. Il migrante, come disposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento, è stato sottoposto dagli uomini della locale Squadra Mobile agli arresti domiciliari in Agrigento, presso una struttura di accoglienza per migranti in quarantena.

