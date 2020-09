Violenza sessuale su escort colombiana, 23enne resta in carcere

Un egiziano di 23 anni. M.E., indagato per violenza sessuale e tentata violenza ai danni di due escort colombiane, resta in carcere.

Lo ha deciso il gip per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, che ha confermato la misura cautelare nei confronti dell’extracomunitario che attualmente si trova nel carcere di Castelvetrano.

Il giovane avrebbe ammesso di avere avuto rapporti, ma ha negato ogni addebito circa l’accusa di violenza sessuale.

L’uomo era stato arrestato nei giorno, dopo breve indagine degli uomini del commissariato di Polizia di Sciacca, dopo la denuncia presentata da parte delle due sudamericane.

Secondo la ricostruzione l’egiziano avrebbe preteso rapporti sessuali con una colombiana, senza pagare nessun corrispettivo. Nell’altro caso, invece, l’uomo avrebbe cercato di avere un rapporto con un’altra giovane colombiana che, però, avrebbe resistito e avrebbe reagito al tentativo di violenza, mettendo in fuga l’africano.