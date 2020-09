Agrigento, alberi pericolosi rischiano di cadere: presentato esposto

Un esposto in cui si segnala la condizione pericolante e pericolosa di alcuni alberi ad Agrigento è stato inoltrato al settore competente del Comune, ai carabinieri e alla protezione civile. Un documento che pone l’attenzione sulla condizione di salute di alcuni alberi sparsi tra il centro della Città dei Templi e la periferia.

Almeno sette si trovano in via Parcheggiata Archeologica dove, con l’avvicinarsi della stagione delle piogge, il pericolo aumenta. Altri se ne trovano nel centro città, tra le via Pirandello e via Atenea.

Altri ancora, in periferia, hanno perfino “oscurato” segnaletica stradale.