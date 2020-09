Campobello di Licata, Centri estivi: riaperte iscrizioni

Sono riaperte le iscrizioni, sino al 10 settembre, ai Centri estivi rivolti ai minori da 3 a 14 anni residenti a Campobello di Licata. In ottemperanza alle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti dell’emergenza Covid – 19”, infatti, sono state esitate dal Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l’ordinanza sulle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, le attività di animazione estiva e la gestione di Centri estivi, al fine di sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare.

Giovanni Blanda