Coronavirus, aumentano contagi in provincia dopo rientro dalle vacanze

Il coronavirus non molla la presa facendo registrare un aumento dei casi nella provincia di Agrigento. Quasi tutti i nuovi contagiati nell’agrigentino sono persone rientrate dall’estero che, al termine della quarantena fiduciaria, sono risultate essere positive al tampone. Nella sola giornata di oggi si sono registrati nuovi contagi a Canicattì, Castrofilippo, Palma di Montechiaro, Naro e Ravanusa e Sciacca. A questi nuovi episodi bisogna aggiungere quelli registrati negli scorsi giorni e, in particolare, il primo caso assoluto aGrotte e una signora positiva ad Agrigento rientrata dopo una vacanza in Sardegna.

Quattro i nuovi positivi a Canicattì. Tre di loro appartengono allo stesso nucleo familiare rientrata in paese dopo una vacanza a Malta. Tutti sono asintomatici e si trovano in isolamento. Due, ed è una primissima volta, i contagi registrati invece a Castrofilippo. A risultare positivi al tampone – anche in questo caso – un uomo e una donna rientrati dall’estero. Sono asintomatici ed attualmente in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni. C’è un nuovo caso di coronavirus anche a Palma di Montechiaro dove una ragazza è risultata positiva al tampone. Stessa identica situazione anche a Naro, dove è stata contagiata una donna di rientro dalla Spagna, e a Ravanusa, dove un ragazzo rientrato dall’estero è risultato positivo al tampone. A Sciacca, città dell’agrigentino più colpita in termini di contagi, è risultata positiva una dodicenne. E’ in isolamento ed è asintomatica.

A livello regionale (in riferimento alla giornata di venerdì 4 settembre) si registrano 78 i nuovi casi di positivita’ al Coronavirus dei quali 6 sono migranti ospiti nei centri d’accoglienza: 4 a Pozzallo e 2 a Siracusa. Il totale di persone attualmente positive nell’isola sale a 1.284, mentre i casi totali da inizio pandemia passano a 4.565. Nessuna vittima in regione nelle ultime 24 ore, con il numero dei decessi che resta a 288. Le persone attualmente ricoverate con sintomi, in regione, sono 87, delle quali 11 in terapia intensiva. Sono 1.186, invece, le persone in isolamento domiciliare mentre i guariti dall’inizio della pandemia sono 2.993. Dei nuovi positivi, 21 sono nella provincia diCatania, 10 a Palermo, 12 a Messina, 3 a Siracusa, 2 a Enna, 9 a Ragusa, 12 adAgrigento, 9 a Trapani. Nessun nuovo caso, invece, nella provincia di Caltanissetta.

Un 12enne e’ risultato positivo al Covid, a Sciacca. Il dato e’ stato confermato da fonti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e dal sindaco, Francesca Valenti. E’ la prima volta, dall’inizio della fase di diffusione del virus, che a Sciacca un minore risulta contagiato da Coronavirus. Il ragazzino risulta essere gia’ da alcuni giorni in quarantena. E’ asintomatico e sono gia’ state avviate le procedure di rito per verificare le persone con cui e’ stato in contatto negli ultimi giorni. Nel centro termale sono inoltre in fase di definizione le verifiche dei tamponi per circa 50 diciottenni che erano venuti a contatto con un coetaneo rientrato alla fine di luglio da Malta e trovato positivo al Covid 19. Fino ad oggi i tamponi effettuati hanno dato esito negativo.

Sono tre i nuovi contagi registrati a Ribera nella giornata di oggi. Si tratta di un intero nucleo familiare – padre,madre e figlio – che sono risultati positivi al tampone. L’intera famiglia, di origini Romene, è rientrata a Ribera da pochi giorni dopo aver trascorso le vacanze in Romania, e adesso si trovavo in isolamento e le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

“Mi è stata notificata dall’asp la notizia della positività al Covid 19 di tre persone residenti a Ribera, dichiara il Sindaco Carmelo Pace. Sin dal loro rientro sono stati in auto isolamento domiciliare e non hanno avuto alcun contatto con altre persone.I 3 Romeni stanno bene e sono a casa sotto le cure del loro medico di famiglia. Si raccomanda alla cittadinanza prudenza nei comportamenti quotidiani, curare l’igiene personale e il distanziamento sociale”.

Un nuovo caso di coronavirus a Ravanusa. Un giovane tornato dall’estero è risultato positivo al tampone. Ad annunciarlo il sindaco del comune agrigentino, Carmelo D’Angelo: “Un nuovo caso di contagio. Un altro giovane.Chi è tornato da fuori, chi ha dubbi di avere avuto contatti con persone che sono tornate dalle zone cosiddette a rischio, chi non è stato fermato ai controlli portuali ed aeroportuali e pensa di essere furbo (e non lo è) contatti l’ASP e soprattutto eviti la frequentazione di luoghi affollati.Grazie in anticipo a coloro che collaboreranno per evitare il diffondersi del virus a Ravanusa.”

C’è un nuovo caso di Coronavirus a Naro. Si tratta di una donna il cui tampone ha dato esito positivo dopo aver fatto rientro dalla Spagna. A confermare la notizia il sindaco Maria Grazia Brandara.

La donna è asintomatica e si trova in isolamento. A Naro, attualmente, ci sono 12 persone in quarantena fiduciaria.

Due nuovi casi positivi di coronavirus si sono registrati quest’oggi a Castrofilippo, nell’agrigentino. Dall’inizio della pandemia quelli verificatisi nella giornata di oggi sono i primi casi assoluti di Covid-19 nel comune in provincia di Agrigento.

Un uomo e una donna, entrambi rientrati dall’estero, sono risultati positivi al tampone. A confermare la notizia il sindaco Franco Badalamenti: “L’Asp di Agrigento mi ha appena comunicato che nella nostra città si registrano due casi di persone positive al Covid 19. Si tratta di un uomo e di una donna, entrambi tornati dall’estero. Sono asintomatici ed attualmente in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni. Li ho sentiti telefonicamente rassicurandomi delle loro condizioni di salute che non destano particolari preoccupazioni. Entrambi, dopo essere rientrati a Castrofilippo si sono posti in quarantena e non hanno avuto contatti con altre persone. Non è quindi il caso di creare allarmismi e soprattutto di avviare una caccia alle streghe per conoscere necessariamente la loro identità. Dispiace che Castrofilippo, dopo avere superato indenne la fase del picco dei contagi, oggi faccia registrare due persone positive al Covid 19. Questo significa, non abbassare la guardia, usare i dispositivi di protezione: guanti, mascherine, disinfettare le mani spesso con igienizzante, mantenere il distanziamento sociale, evitare assembramenti nei locali pubblici. Voglio rassicurare tutta la popolazione che la situazione è sotto controllo. Questi due casi devono farci riflettere affinchè tutti noi possiamo tornare ad osservare quelle norme che possano dare serenità alla nostra comunità. Non dobbiamo dimenticare che il Covid 19 ancora circola tra di noi ma soprattutto non esiste una cura ed un vaccino che lo abbia sconfitto in maniera definitiva. Tutte le attività programmate da questa amministrazione comunale continueranno nella norma”

Nuovo caso di coronavirus a Palma di Montechiaro. A comunicarlo è il primo cittadino Stefano Castellino che ha dichiarato: “L’Asp di Agrigento mi ha appena comunicato un nuovo caso positivo. La persona interessata si trova già in isolamento”.

Torna a registrare un nuovo contagio, dunque, anche Palma di Montechiaro. La città del Gattopardo, dall’inizio della pandemia, ha avuto dieci positivi. Tra questi anche una vittima.

Ci sono quattro nuovi casi di coronavirus a Canicattì. Si tratta di persone rientrate dalle vacanze, qualcuno anche da Malta, che sono risultate positive al covid-19 dopo un periodo di isolamento fiduciario. Tutti i nuovi positivi – tre di loro fanno parte di un unico nucleo familiare – sono asintomatici.

“Questa notizia ci crea maggiore preoccupazione perché siamo consapevoli che l’emergenza non è stata superata. Bisogna evitare assembramenti e utilizzare le mascherine” ha commentato il sindaco Ettore Di Ventura.