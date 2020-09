Dai domiciliari al carcere per violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale

Agenti del commissariato di polizia di Sciacca, ieri pomeriggio, hanno arrestato un uomo di 48 anni, le cui iniziali sono T.S., in esecuzione di un decreto emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Agrigento. L’uomo si trovava presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Sciacca dove era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione domiciliare, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Sciacca, in quanto già arrestato per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché per il reato di lesioni personali aggravate nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine. Essendo venuti meno i requisiti per il mantenimento della detenzione domiciliare, l’Ufficio di Sorveglianza di Agrigento, con proprio decreto, ha disposto la revoca della misura alternativa e contestualmente ne ha disposto il trasferimento in carcere. Pertanto, l’uomo è stato condotto dagli agenti di polizia presso la Casa Circondariale di Trapani.

