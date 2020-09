La Pro Sport Ravanusa ai Campionati Italiani Paralimpici

Doppio appuntamento iridato per gli atleti della Pro Sport Ravanusa che saranno impegnati in questi due fine settimana alla ripartenza dell’attività agonistica paralimpica.

Si parte sabato e domenica 4 e 5 Settembre dove a Catania saranno assegnati i titoli Italiani di tennis da tavolo organizzati dalla FISDIR.

Quattro gli atleti della Pro Sport che hanno ottenuto il pass per partecipare, si tratta di Fabrizio Orlando, Salvatore Portelli, Calogero Failla e Rosario Callari.

Da Catania a Jesolo dove l’11 il 12 e 13 Settembre si svolgeranno i Campionati Italiani Paralimpici di atletica leggera, dove in questo caso il nostro Vincenzo Amata che per l’occasione sarà accompagnato in gara dal tecnico Giancarlo La Greca, andrà a caccia di una medaglia, Vincenzo attualmente è iscritto nei 1500, nei 5000 e nei 10000 metri, anche se sicuramente disputerà due gare, questo sarà concordato sul posto.