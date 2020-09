Naro, Vincenzo Cavaleri nuovo assessore allo sport, cultura e turismo

Il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha nominato un nuovo componente nella sua giunta comunale. Si tratta di Vincenzo Cavaleri, già ex segretario del comune, che ricoprirà la carica di assessore con delega alla cultura, allo sport, al turismo e agli affari generali.

“Ringrazio ancora una volta l’uscente assessore Dario Lombardo per l’impegno profuso durante il suo mandato – ha dichiarato il sindaco Brandara – e auguro buon lavoro a Vincenzo Cavaleri a cui riconosco grandi doti politiche di mediazione e capacità burocratico amministrativa. La mia squadra è pronta per affrontare le nuove sfide per una Naro diversa”.