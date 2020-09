Scooter in fiamme mentre è in marcia: paura per giovane

Si è fortunatamente accorto del fumo e delle scintille provenire dallo scooter su cui si trovava a bordo nel quartiere di Fontaelle. Ed è così che, capendo la situazione, si è fermato e allontanato dal mezzo a due ruote che in pochi secondi è andato letteralmente distrutto. Paura per il giovane conducente agrigentino che non ha potuto far altro che assistere all’incendio del suo motore. Per lui, per fortuna, nessuna conseguenza. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento.



